TL mevduat için şubeye prim verin

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Türkiye, kur üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan saldırıları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirlerle püskürtmeye çalışırken, son dönemde artan dolarizyona karşı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'den bankalara hem çağrı hem de reçete geldi.Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) Olağan Genel Kurulu'nun ardından gazetecilerle sohbet eden Akben, Türkiye'nin son dönemde kur üzerinden saldırılara maruz kaldığının altını çizerek, "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, hep birlikte, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek" dedi. Başta bankacılık sektörü olmak üzere her kesimin TL'ye sahip çıkmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL, dolar, euro gibi birçok para biriminde yönetim yapmasının gerekeceğini ve bunun da çok kolay olmadığını ifade eden Akben, bankalardan mevduatta son dönemde artan dolarizyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışmalar beklediklerini ifade etti.TL'ye sahip çıkmanın reçetesinin herkeste farklı olabileceğini kaydeden Akben, "Mesela TL mevduat bulunması karşılığında bankaların şubelerine prim vermesi bir seçenek olabilir, şubelere hedefler konulabilir. Şu anda mevduat faizleri zaten serbest bir biçimde belirleniyor" diye konuştu. Döviz mevduatının toplamdaki payının 2000'lerde yüzde 30 iken şu anda 55'e çıktığını vurgulayan Akben, dolarizazyonun azalmasının istihdamın artırılması ve büyüme açısından önemli olduğunu söyledi.BDDK Başkanı Akben, İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin (İFM) inşaatlarının sürdüğünü belirterek, teknik altyapı konusunda da çalışmaların devam ettiğini söyledi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Metin Özdemir de, Türkiye'ye yönelik saldırılara dikkat çekerek, "Reel ekonomiye desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Önceliğimiz ülke bilançosu olacaktır" dedi.