Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Yeni emekliye ikramiye müjdesi! Emekli maaşı ikramisi ne zaman verilecek?

Yeni emekliye ikramiye müjdesi! ikramisi ne zaman verilecek?

Emekliler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'nın yaklaşması ile birlikte emekli vatandaşlar tarafından " ne zaman verilecek?" sorusu araştırılmaya başlandı. Hükümet, nisan itibarıyla emeklilik dilekçesi veren, malullük aylığı bağlanan 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verecek. 27-31 Mayıs'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tutarı 28 milyar lirayı bulacak. İşte ve emekli bayram ikramiyesi ile ilgili tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.5.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 09:26
Yeni emekliye ikramiye müjdesi! Emekli maaşı ikramisi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren hükümet Nisan ayı itibariyle emeklilik dilekçesi veren, malullük aylığı bağlanan 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verecek. için sayılı günler kalmasıyla birlikte milyonlarca emekli vatandaş " ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Emekli maaşına temmuz zammı ve bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde!

EMEKLİ BU YAZ KAZANÇLI
Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek, bayram ikramiyesinin yanı sıra Temmuz'da da maaşları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de, yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

İşte bayram ikramiyesinin ne zaman ve nasıl bir süreç ile yatacağı bilgileri...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni emekliye ikramiye müjdesi! Emekli maaşı ikramisi ne zaman verilecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN