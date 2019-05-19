Yeni emekliye ikramiye müjdesi! Emekli maaşı ikramisi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren hükümet Nisan ayı itibariyle emeklilik dilekçesi veren, malullük aylığı bağlanan 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verecek. Ramazan Bayramı için sayılı günler kalmasıyla birlikte milyonlarca emekli vatandaş "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Emekli maaşına temmuz zammı ve bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde!

EMEKLİ BU YAZ KAZANÇLI

Emekliler için bu yaz kazançlı geçecek, bayram ikramiyesinin yanı sıra Temmuz'da da maaşları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de, yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

İşte bayram ikramiyesinin ne zaman ve nasıl bir süreç ile yatacağı bilgileri...