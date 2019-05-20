Avrupa’ya elektrik veriyor

BUGÜN NELER OLDU

KARSAN'ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Jest Electric, Avrupa'da yollara çıktı. Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarında hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar toplam 35 adet Jest Electric siparişi alan Karsan, siparişlerin 20 adedini Bursa fabrikasında üretip, ihraç etti. Karsan'ın bu ihracattan elde ettiği gelir ise 7 milyon euroyu buluyor.Jest Electric'e olan ilginin giderek arttığını belirten Karsan CEO'su Okan Baş, yeni siparişlerin gelmeye devam ettiğini, yeni ihaleler için hazırlandıklarını söyledi. Baş, "İlk olarak Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarına çıkan Jest Electric, son olarak Yunanistan'da da tekerlek döndürmeye başladı. Yakın zamanda, Litvanya'da açılan elektrikli araç ihalesini de kazanarak toplam sipariş adedimizi 35'e kadar çıkardık" dedi.