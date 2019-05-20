Masa sandalye olmadan kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Türk otomotivinin kalbi niteliğindeki tedarik sanayisinin çatı örgütü Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 1978'de beş girişimci tarafından kuruldu. Ancak yönetim kurulunu oluşturmaya yeter üyesi bile yoktu. Sonra firma sayısı 13'e yükselerek ilk yönetim kurulu oluşturuldu. O dönemde kendine ait ne bir bürosu, ne bir masasandalyesi olmayan dernek, bugün 400 üyesi bulunan bir çatı örgütü haline geldi.TAYSAD'ın tarihçesi Türkiye otomotiv sanayisinin kilometre taşlarına da ışık tutan "TAYSAD'ın 40 Yılı-Daha İyisi İçin Yarışmak" kitabında anlatıldı. Derneğin kurulduğu 1978'te yaklaşık 90 bin adet olan üretimi, bugün 1.5 milyon adedi aştı. O günlerde sektör ihracatı, 4 milyon dolar iken, bugün 32 milyar dolar; tedarik sanayi ihracatı ise 1 milyon dolardan bugün 11 milyar dolara yükseldi. Sadece 5 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv yan sanayicileri bugün 200 binin üzerinde istihdam ile büyük bir aile haline geldi.