Son dakika: Temmuz'da memura 3'lü zam geliyor! Memur zammı ne kadar olacak?

Memurun gözü - kulağı Temmuz ayında gerçekleşecek olan zamda, Temmuz'da maaşla birlikte, aile yardımları da artacak olan vatandaşlar konu ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Toplu sözleşmede memurlara Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı.

TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 7.7'YE YÜKSELECEK

Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2.7 enflasyon farkıyla yüzde 7.7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak..