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: Temmuz'da memura 3'lü zam geliyor! ne kadar olacak?

Türkiye'deki milyonlarca memuru yakından ilgilendiren yaklaşırken, maaşlarda ne kadar artış yaşanacağı merak konusu oldu. Bu süreçte, internet üzerinden ' ne kadar olacak' '2019 temmuz memur zammı' şeklinde araştırmalarını sürdüren bireylere Temmuz ayında 3'lü zam gelmesi bekleniyor. Memurlar için maaş zammı yüzde 5 + yüzde 2.2 olarak tahmin ediliyor, ayrıca aile yardımı da artacak. İşte memur zammı ile ilgili son detaylar...

TAKVİM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 09:24
Son dakika: Temmuz'da memura 3'lü zam geliyor! Memur zammı ne kadar olacak?

Memurun gözü - kulağı Temmuz ayında gerçekleşecek olan zamda, Temmuz'da maaşla birlikte, aile yardımları da artacak olan vatandaşlar konu ile ilgili gelişmelerini yakından takip ediyor. Toplu sözleşmede memurlara Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı.

TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 7.7'YE YÜKSELECEK

Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların yüzde 2.7 enflasyon farkıyla yüzde 7.7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak..

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Son dakika: Temmuz'da memura 3'lü zam geliyor! Memur zammı ne kadar olacak?
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