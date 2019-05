Türk şirketlerden 50 milyar $’lık atak

BUGÜN NELER OLDU

Türk şirketleri 50 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip Balkanlar'da yatırım atağına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nı inşa eden Limak, Cengiz, Mapa ile TAV, İçtaş İnşaat Karadağ'ın iki havaalanın yenilenme ve işletmesine talip oldu. Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç, iki havalimanı için gelen 25 tekliften beşinin Türk şirketleri olduğunu belirterek, "2.5 milyon yolcu kapasiteli havalimanlarımızı büyütmek istiyoruz. Kapasitesi her yıl yüzde 10 artıyor, on yılda iki katına çıkaracağız. Yaklaşık 200 milyon Euro yatırım planlıyoruz" dedi.Karadağ-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkanı Necmi Saykun ve beraberindeki gazetecilerle sohbet eden Bakan Nurkoviç ülkesindeki yatırım fırsatlarını anlattı. Karadağ'da iki havalimanı bulunduğunu belirten Nurkoviç, "30 yıllık kiralama için ihaleye çıkıyoruz. Yenileme ve işletme. avalimanlarını büyütmek istiyoruz. Havalimanlarımızın kapasitesi 2018 yılında 2.5 milyon yolcuydu. Her sene yüzde 10 artışı var. 10 sene sonra 2 katına çıkacağını bekliyoruz" diye konuştu. Şu ana kadar 25 teklif geldiğini anlatan Nurkoviç, "Türkiye'den beş teklif var, TAV, Limak, Cengiz, Mapa, İçtaş" dedi. İki havalimanı için üç yılda 80 milyon euro yatırım öngörülüyor.