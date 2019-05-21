Halkbank Balkanlar’da üçlüyor

25'İ

BUGÜN NELER OLDU

Halkbank Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje ile Balkanlar'da büyüyor. 8.2 milyar euroluk bankacılık sektörüne sahip olan Kuzey Makedonya'da dördüncü banka konumuna gelen Halkbank, Balkanlar'da üç ülkeye ulaşmayı hedefliyor. Halen Makedonya ve Sırbistan'da olan Halkbank, Moldova'ya da girecek.Halkbank tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te verilen iftarda soruları yanıtlayan bankanın Genel Müdürü Osman Arslan, "Buraya, Demir-Halkbank ile girildi. Biz ilgilendik. Burası Halkbank'ın ilk yurtdışı operasyonu. İkinci bankamız da Sırbistan'da. Balkanlar'a ilgi duyuyoruz. Kamu bankaları her zaman kültürel ekonomik bağlar nedeniyle Balkanlar ile ilgileniyor. Bir dönem Moldova ile çok ilgilendik şu anda da ilgiliyiz. Moldova'da ciddi Türk yatırımı var. Oradaki görüşmeleri canlandırmak istiyoruz" dedi. Kamu bankalarının aralarında rekabet etmek yerine birbirlerinin olmadığı yerde banka açma stratejisi olduğunu belirten Arslan, "Biz 21 şube ile başladık ve şu anda 43 şubeye ulaştık. Yıl sonunda 50'ye taşımak istiyoruz şube sayısını. Burada dördüncü banka konumundayız. İlk beş banka pazarın yüzde 75'ine sahip. 300 milyon euro civarında büyüdüğümüz takdirde üçüncü olacağız. 2.5-3 sene içinde yakalarız" şeklinde konuştu.Türkiye'den yurtdışına ilk sigorta yatırımını yaparak Halk Insurance adlı bir firma kurduklarını da belirten Arslan, "Sigorta sektörüne de yatırım yaptık. Bir firmayı 3 milyon euroya satın aldık. 42 acentesi olan firmayı, müşteri portföyünü ve elemanlarını aldık. Bankalar burada sigorta sektöründeki gibi faal değil. Biz sigorta alanında da büyümek istiyoruz" dedi.Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, "Halkbank AD Skopje'nin Nisan 2019 itibarıyla aktif büyüklüğü 823 milyon euro. 2018 sonu itibarıyla ise sektörün büyüklüğü 8 milyar 187 milyon euro. Çok dengeli bir kredi-mevduat büyüklüğümüz var. 582 milyon euro kredimiz, 585 milyon euro mevduatımız var. 2011 yılında 48 olan ATM sayımızı 2018 sonunda 131'e çıkartırken 975 olan POS sayımızı 6 bin 385'e yükselttik. Toplam POS işlemlerinde yüzde 25'lik bir pazar payına sahibiz. Bireysel ve KOBİ bankacılığı dengemizde yüzde 50-50'dir" dedi.Halkbank'ın iftarına Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bakanlar, milletvekilleri, ülkedeki Türk siyasi parti başkanları, işadamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Makedonya'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ise Kuzey Makedonya'da Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar olduğunu belirterek "Burada toprak çok verimli, hayvancılık ise yeteri kadar gelişmemiş. Hükümet Türk yatırımcıları özellikle tarım sektörüne davet ediyor. Özellikle Kuzey Makedonya'nın Yunanistan sınırına yakın bölgesi Gevgerya'da 99 yıllığına kiralama yapılabilir" dedi. Kara'nın verdiği bilgiye göre Türklerin ülkedeki toplam yatırımı 1.2 milyar euro. Edinilen bilgiye göre, Türklerin, vizesiz girişçıkış yapabildiği Kuzey Makedonya'da 5 bin euroya şirket kurulabiliyor ve 3 yılda oturum izni veriliyor.