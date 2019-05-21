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Son dakika: kuru bugün ne kadar oldu? 21 Mayıs 2019 Canlı kurları: Dolar ve kaç TL?

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle bu alanı yakından takip eden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ‘’ ne kadar’’ sorusunu yanıtını araştırmaya başladı. Canlı kurları ile dolar ve fiyatı anbean takip edebilirsiniz. 21 Mayıs Salı günü dolar kurunda yaşanan anlık değişimleri, konu ile ilgili son dakika haberleri buradan öğrenebilirsiniz. İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 21.5.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 11:00
Son dakika: Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 21 Mayıs 2019 Canlı Döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL?

Bu haftaya düşüş ile başlayan , şu sıralarda ise inişli çıkışlı grafiğini sürdürüyor. 21 Mayıs 2019 Salı dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar anlık değişimleri canlı bir şekilde bu başlık altından takip edebilecekler. ''Dolar ne kadar'', '' kaç TL'' gibi sorularınızın yanıtını en doğru ve hızlı bilgiler le burada bulabilirsiniz. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 21 MAYIS SALI

21 Mayıs Salı sabah saatlerinden itibaren konu ile ilgili araştırmalar başladı. Dolar kurundaki son durumu merak eden kişiler güncel fiyatları hemen öğrenebilirler.

İşte dolar kurunda son durum;

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Son dakika: Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 21 Mayıs 2019 Canlı Döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL?
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