Son dakika: Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 21 Mayıs 2019 Canlı Döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL?

Bu haftaya düşüş ile başlayan dolar, şu sıralarda ise inişli çıkışlı grafiğini sürdürüyor. 21 Mayıs 2019 Salı dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar anlık değişimleri canlı bir şekilde bu başlık altından takip edebilecekler. ''Dolar ne kadar'', ''Euro kaç TL'' gibi sorularınızın yanıtını en doğru ve hızlı bilgiler le burada bulabilirsiniz. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 21 MAYIS SALI

21 Mayıs Salı sabah saatlerinden itibaren konu ile ilgili araştırmalar başladı. Dolar kurundaki son durumu merak eden kişiler güncel fiyatları hemen öğrenebilirler.

İşte dolar kurunda son durum;