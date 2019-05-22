3 günlük zirveye geldiler ülkeye döviz bırakacaklar

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Perakende sektörünün oyuncuları arasında işbirliğini geliştirme ve tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı çözümler geliştiren Global Standart (GS1) Organizasyonu Türkiye'de toplandı. İstanbul'da gerçekleşen 3 günlük zirveye 90 ülkeden yaklaşık 300 işadamı ve eşleri geldi. Gündüz zirve devam ederken işadamlarının eşleri İstanbul gezisi yaptı. Zirvenin son gününde ise katılımcılar Kapadokya turu yapacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada standardın ilk getirildiği ülkenin Türkiye olduğunu, 1502'de Bursa'da sebze- meyve tuz gibi ürünlerin standarda bağlandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "5 asır sonra şimdi bilgi kirliliğiyle mücadele etmek durumundayız. 2019, perakende satış için dönüşüm yılı olacak. Bu nedenle, 2019'u dijital hamle yılı yapmalıyız" dedi. GS1 Türkiye Başkanı Ender Yorgancılar da, "Yerel ürünlerin, dünyada sorunla karşılaşmadan tanınması için çalışıyoruz" diye konuştu.