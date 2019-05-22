En havalı havalimanı

Algı operasyonlarıyla İstanbul Havalimanı'nın imajını zedelemeye çalışanlara en güzel cevabı yabancı yatırımcı verdi. Avrupa'nın en işlek caddelerinde açtıkları mağazalarla o caddeleri merkez haline getiren lüksün devleri Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda bir araya geldi. Dış hatlar pasaport kontrolünden geçer geçmez yolcuları dünyada lüksün sembolü olmuş markaları karşılayacak.

Bottega Veneta, Bvlgari, Celine, Furla, Christian Dior, Emporio Armani, Fendi, Ferragamo, Gucci, Hermes, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton (LVMH), Burberry, Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Michael Kors, Longchamp açtıkları ve açmaya hazırlandıkları şık mağazalarla İstanbul'u lüks markaların merkezi haline getirecek.



YENİ BİR İŞ MODELİ

53 bin metrekarelik alanda yer alan ve 9 futbol sahası büyüklüğünde olan Bosphorus Zone adı verilen alanda buluşan devler, yolcular için de yeni bir cazibe alanı oldu.

Unifree CEO'su Ali Şenher, "İstanbul Havalimanı'nın gümrüksüz alışveriş alanı Bosphorus Zone ile dünyada yeni bir iş modelini bu havalimanına özel olarak hayata geçirdik. 53 bin metrekarelik alanın Bosphorus Zone ile 20 bin metrekarelik kısmını global ve Türk markaların işletmesine sunarak yeni havalimanımızın dünya seyahat perakendesindeki önemini artırmayı hedefliyoruz. Yabancıların yanı sıra Türk markalarının da en gösterişli mağazaları Bosphorus Zone'da yer alırken; bu alan haricinde kalan 33 bin metrekarelik kısımda 22 duty free mağazamız ile yolculara hizmet veriyoruz" diye konuştu.



HAVALİMANI MARKALARI DÜNYAYA AÇILACAK

Sadece İstanbul Havalimanı'nda olan ya da bu havalimanına özel ürünler satışa sunan Türk markalarını bünyelerine kattıklarının da altını çizen Şenher, "Buradan yeni dünya markaları çıkaracağımıza inanıyoruz. Küresel marka olmak isteyen Türk markalarının dünyadaki vitrini olacağız" ifadelerini kullandı.

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