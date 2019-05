Geleneksel müşteri 2025’te bitiyor

SENSOR

Geçtiğimiz hafta sonu tüm Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basıp Milli Mücadeleyi başlatmasını ve gençlik bayramıyla kutladı. Genç nesillerin Türkiye ve dünyanın geleceğine olan etkisi her zamankinden daha büyük. Çünkü dijitalleşme ve teknolojideki hızlı değişim sanayiden, bankacılığa, perakendeden sigortacılığa kadar her şeyi değiştiriyor. Sigorta sektörü de -Z kuşağı ya da millenials- adına ne derseniz deyin bu kitleye ayak uydurmak zorunda.PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) 16 ülkede 9 bin kişi üzerinde yaptığı 'sigorta sektöründe dijitalleşme' araştırmasına göre geleneksel müşteri 2025'te neredeyse sıfırlanacak. Yani bundan 6 yıl sonra artık neredeyse sadece dijital müşteriyle karşı karşıya kalacağız. Yine araştırma sonuçlarından çıkan bir diğer olgu da kullanıcıların yüzde 71'inin sigortayı almadan önce sanal dünyada bir araştırma yapmış olması. Yani her 10 kişiden yedisi acenteye sormadan önce kendisi bir araştırma yapıyor ve daha sonra acente veya sigorta şirketine yöneliyor.Aslında sigorta şirketine hiçbir kanaldan ulaşmayan, direk giden kişilerin oranı da çok şaşırtıcı. Yüzde 26 gibi bir oranla yani her dört kişiden biri sigorta poliçesini online almış. Bu sayısının hızla artacağı da öngörülüyor. Çünkü tamamen dijital kanalı kullanacak kişi oranının 2030'da yüzde 75'e çıkacağı tahmin ediliyor. Geleneksel müşteri sayısı hızla düşerken 'evim olmasın', 'arabam olmasın' 'uygulamadan saatlik kiralarım' diyen kitleye konut veya ev sigortası satmak için çok yenilikçi ürünler geliştirmek şart olacak.Yeni ?kitlenin pragmatik ve şeffaf olduğu tezi de aslında rakamlarla doğrulanıyor. PwC araştırmasına göre katılan müşterilerin yüzde 67'si eğer prim miktarında bir indirim sağlayacaksa aracına veya evine sensor taktırabileceğini söylüyor. Ankete katılan müşterilerin yüzde 68'i de sigorta sağlayıcılarından bir uygulamayı indirip kullanabileceğini söylüyor.