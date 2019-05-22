Herkes Telekom’a taşındı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom, Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu oldu. Yılın ilk çeyreğinde yarım milyondan fazla (575 bin) net mobil abone kazanımı gerçekleştiren şirketin, abone sayısı 22 milyonu aştı. İlk çeyrekte mobildeki net artışın büyük bir kısmı faturalı segmentten geldi. Gazetecilerle iftarda buluşan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şirketin halen faturalı abone oranı en yüksek operatör konumunda olduğunu belirterek, "Numara taşımada zaten açık ara hep önde olan Türk Telekom, mobilde numara taşımanın başladığı 2008'den bu yana 6.8 milyon net abone kazanımı ile Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürüyor. Toplam net abone kazanımına baktığımızda ise son on yılda 11.6 milyon net mobil abone kazanan Türk Telekom'un bu alanda da sektörün lideri konumunda olduğu görülüyor" dedi.Türk Telekom'un Türkiye'nin dijital dönüşümüne 2005'ten bu yana 35.3 milyar TL yatırım yaptığını anlatan Önal, "Bu yatırımlar ülkenin en ücra köşelerini fiber ağlarla örmekten, Türkiye'nin en büyük veri merkezi ve siber güvenlik merkezine, yeni nesil iletişim teknolojilerinden ulusal güvenlik hizmetlerine, şehir hastaneleri sağlık komplekslerinin dijitalleştirilmesinden dijital eğitim projelerine kadar pek çok alanda çeşitlilik gösteriyor" diye konuştu. Şirketin kurumsal hizmetleri için çok büyük firmalarla görüşme aşamasında olduğunu belirten Önal, "Çok yakında dünya çapında firmalar bizden veri güvenliği hizmeti alacak" dedi.FIBER altyapısını son 10 yılda 2 kattan fazla artırdıklarına işaret eden Önal, Türk Telekom'un ülkedeki fiber altyapının yüzde 80'inde imzası olduğunu söyledi. Önal, şöyle konuştu: "Fiber iletişim altyapısı, 5G için son derece kritik önem taşıyan bir konu. Türk Telekom, Türkiye'de dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak 285 bin kilometre uzunluğunda fiber ağını yaygınlaştırarak ülkenin en ücra köşelerine kadar götürüyor, dijital dönüşüme öncülük ediyor. Bugün Türk Telekom'un fiber abone sayısı 3.7 milyonu aşmış durumda."ÖNAL, şirketin 2 yıl önce yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranını ilk çeyrekte yüzde 84'e yükselttiğini belirterek, "Bu da önümüzdeki dönem için daha öngörülebilir bir net kâr akışı demek" dedi.ABD'NIN Huawei'yi kara listeye alma kararının kendilerini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin olarak da Önal, şunları söyledi: "Türk Telekom'un altyapısında da Huawei var. Ama biz Nokia ve Ericsson'dan da hizmet aldık. Yani daha dengeli bir yapı var. Bu konuda herkesin nazıl hizalanacağını BTK ve bakanlık belirleyecek."