İsrail’in vergi kararıyla en hacimli 100’den 56’sı düştü

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.71 düşüşle 7,857 dolara geriledi ve 139 milyar 207 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.5'ini oluşturdu. Toplam 2,194 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 44'ü yükselirken, yüzde 23.61 ile en çok artış 23'üncü sıradaki Chainlink'de görüldü.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 246 milyar 428 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 78 milyar 783 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor)

2.Ethereum yüzde 0.53 ve

7.Binance Coin yüzde 5.97 artarken,

1.Bitcoin yüzde 0.71,

3.Ripple yüzde 0.92

4.Bitcoin Cash yüzde 2.33

5.EOS yüzde 0.43

6.Litecoin yüzde 0.54

8.Tether yüzde 0.2

9.Stellar yüzde 1.62

10.Cardano yüzde 2.64 düştü.