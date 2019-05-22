Kuveytli filo kiralama devini SBK Holding satın aldı

Filo kiralama sektörü özellikle geçen yılın son çeyreğinde bir dizi olumsuz haber ile gündeme geldi. Fleetcorp AŞ ve Sunkar için mahkeme iflas kararı verirken bir çok firma da konkordato talep etti. Sektöre ilişkin olumsuz senaryoların arttığı bir süreçte önemli bir satın alma haberi geldi.

İMZALAR DÜN ATILDI

Edinilen bilgilere göre, SBK Holding AŞ bir süre önce Auto Land Otomotiv San. ve Tic. AŞ'yi radarına aldı. Şirketin finansal durumunu ve piyasadaki konumunu mercek altına alan şirket yetkilileri, satın alma için bir süre önce gizlilik sözleşmesi imzaladı. 3 ay kadar süren görüşmeler sonrası son imzalar dün Kuveyt'te atıldı.





KUVEYT'İN DEVİ



Tarafların yaptığı anlaşma ile birlikte, aynı zamanda Kuveyt Türk bankasının da sahibi olan ve Kuveyt devlet fonu KFH Capital'in sahibi olduğu Auto Land Otomotiv, SBK Holding bünyesine geçti.



YENİ YATIRIM YAPILACAK



Konuya yakın iki ayrı kaynak, finansal güçlük çeken firmalar ile ilgilenen SBK Holding'in, Auto Land'da önemli bir büyüme potansiyeli öngördüklerini kaydetti. Şirkete yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte, sektörde önemli bir konuma gelmesinin amaçlandığı kaydedildi.





PİYASA DEĞİRİ 700 MİLYON TL



Piyasa değeri 700 milyon TL olan Auto Land Otomotiv'in SBK Holding'e satış bedeli ise şimdilik açıklanmadı. Şirketin, 10 binin üzerinde aracı bulunuyor. Nisan 2004'te İstanbul Ticaret Odası'na kaydı yapılan şirketin 40.734.815 TL kayıtlı sermayesi bulunuyor. Satış görüşmelerini yürüten isimlerden Av. Görkem Gökçe ise, ekonomide olumsuz senaryoların giderek arttığı bir süreçte SBK Holding'in Auto Land Otomotiv'i satın almasının önemli olduğunu işaret etti. Av. Gökçe, önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir bilgilendirme toplantısının yapılacağını da kaydetti.