THY’den 10 bin kişiye istihdam

BUGÜN NELER OLDU

Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Basın Müşaviri Yahya Üstün ile İstanbul Havalimanı'nda görev yapan basın mensuplarını ziyaret eden Aycı, "Sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdamın üzerine çıkmaktı. Ama yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde ve konularda kısa kaldığımızı, buralarda kas gücümüzü artırmak, havalimanına daha iyi hakim olmak ve hizmet kalitemizi artırmak üzere ilave istihdam sağlamaya karar verdik. Şu ana kadar 4 bin 400 kişiyi aldık. Özellikle yaz aylarının yoğunluğunu da hesaba katarsak, filomuza katılmayı bekleyen uçaklarımızın da bize katılmasıyla beraber ihtiyacımız oldukça artacak. Bu yılki istihdam sayımız bir rekor olacak" dedi.Ramazan ayında doluluk oranlarının yüzde 73 civarında seyrettiğini anlatan Aycı, zamanında kalkış performanslarını yüzde 90'ın üstüne taşıdıklarını, bu ayda bazı günler yüzde 98 zamanında kalkış oranını gördüklerini vurguladı. Günlük giden yolcu sayısının 60-70 binlerde olduğunu kaydeden Aycı, "Bayramda günlük giden yolcu sayısı 80 bini aşacaktır" dedi.İSTANBUL Havalimanı'nda hava koşullarından da bahseden Aycı, "Özellikle güneyli rüzgârlar olduğunda, tıpkı Atatürk Havalimanı'nda yaşadığımız güneyli operasyon günleri gibi, burada da kapasitemizde dalgalanmalar olduğunu tecrübeli yolcularımız gayet iyi biliyorlar. Bu anlamıyla kamuoyuna verilen yanlış ve doğru olmayan bilgilerin onları yanıltmasını istemiyorum" dedi. Aycı, Boeing'e ait 737 Max model yolcu uçaklarının yere indirilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili de şunları söyledi: "Her hafta Boeing ile görüşüyoruz. Cuma da görüşeceğiz."