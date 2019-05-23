ABD’li ve Avrupa’lılar Türk sakızı çiğniyor

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Bünyesinde Kent, Falım, First, Olips, Jelibon, Milka, Oreo, Toblerone gibi markaları bulunduran Amerikalı gıda devi Mondelez International, faaliyet gösterdiği 150 ülke içinde Türkiye'yi sakız üretiminin merkezi haline getirdi. Türkiye'den 50 ülkeye ürün sattıklarını anlatan Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, "2018'de 872 milyon TL ciro yaptık. Bunun 334 milyonu ihracattan geldi. Türk sakız markası Falım'ı da Almanya ve Amerika'ya ihraç etmeye başladık" dedi. Karagöz, son 7 yılda Türkiye'ye 220 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi.