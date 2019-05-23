Abdullah Kiğılı: İtalyanlar peşimizde koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Erkek giyim sektörünün lider firmalarından Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, 30-40 yıl önce Türkiye'nin yurtdışında algısının çok kötü olduğunu, o dönemde yurtdışı fuarlarda Türkler'in kapıdan çevrildiğini belirterek, "Fuarlara katılıp stantları gezmek için gazeteci arkadaşlarımızdan 'press card-basın kartı' alırdık. O gün bize mal satmak istemeyen İtalyan bugün, mal almak için gözümüzün içine bakıyor, peşimizden koşuyor. 20 yıl önce bana kapılarını açmayan İtalyan kumaşçılar, bugün kollarını açmışlar 'Türkiye'ye ne kadar kumaş satabiliriz' peşindeler" dedi. Önceki akşam bir grup gazeteciyle iftar yemeğinde buluşan Kiğılı, "Güçlü yanlarımız çok. Şimdi gücümüzü yeni anladık. Biraz geç oldu ama temiz oldu" vurgusunu yaptı.Geçen yıl Haziran-Eylül arasında cirolarının patladığını aktaran Kiğılı, "Haziran'dan itibaren kurların artışıyla birlikte Avrupa'dan ve Ortadoğu'dan gelen turist ve gurbetçiler mağazaları doldurdu. Benzer bir hareket Ramazan Bayramı'nda olmaz ama Kurban Bayramı'na yine beklerim. Gurbetçiyle cirolar artar" diye konuştu. Satışlarının yüzde 57'sinin İstanbul ve Ankara'dan geldiğini aktaran Kiğılı, bu iki şehirde 75 mağazaları olduğu bilgisini verdi.Türk markalarının yurtdışında boy göstermesi gerektiğinin altını çizen Kiğılı, kendilerinin de çok kısa sürede Libya, Bingazi, Filistin Ramallah, Beyrut, Özbekistan, Fas ve Ermenistan'da yeni mağazalar açacaklarını söyledi. Azerbaycan, Sırbistan, Romanya, Makedonya ve Gürcistan'da mağazaları olduğunu anlatan Kiğılı, yurtdışında büyümek için 28 kişilik özel bir ekip kurduklarını vurguladı. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem ise hedeflerinin yurtdışında kısa vadede 25 yeni mağaza açmak olduğunu belirterek, "Bunun 15'ini Balkanlara, 10'unu Azerbaycan ve Ortadoğu'da açmayı hedefliyoruz" dedi.