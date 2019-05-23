Katar'dan İzmir'e direkt uçuşlar başladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, burada yaptığı konuşmada, Katar'dan İzmir'e seferlerin başlamasının çok önemli olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinde sadece siyasi alanda değil, iktisadi ve kültürel alanda da ciddi gelişme kaydedildiğini söyledi. Özer, Türkiye'nin, ambargo döneminde Katar halkına çok yardımcı olduğunu, bunun ekonomik anlamda Türkiye'ye fayda sağladığını dile getirdi.

Türkiye'deki doğrudan ve dolaylı Katar yatırımlarının 20 milyar doları bulduğuna işaret eden Özer, "Bu açılış Katar ve Türkiye ilişkileri açısından yeni bir kapı olacaktır. Bu seferler dolayısıyla Katar'a ihracatımız artacak, ihracatçımızın bu ülkeye kolayca gitmesi sağlanacaktır." dedi. Katar Havayolları Avrupa'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sylvain Bosc de İzmir'in Türkiye'deki 7'inci uçuş noktaları olduğunu söyledi.

Bosc, "Bugünden itibaren İzmir'den Doha'ya haftanın 3 günü 12 business class 132 ekonomik sınıf olmak üzere Airbus A-320 tipi uçaklarımızla hizmet vermeye başlıyoruz. Bu uçuşla beraber 7'ye çıkan Türkiye'deki uçuş noktalarımız yatırım ve turizm fırsatlarını da beraberinde getirecektir." dedi.

TAV Ege Bölge Müdürü Erkan Balcı da bu uçuşların İzmir'e ve Ege Bölgesi'ne büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Adnan Menderes Havalimanı'ndan 30 ülkeye 36 hava yoluyla 55 destinasyona direkt uçuşun mevcut olduğunu belirten Balcı, "2018'de havalimanımızda iç ve dış hatlarda toplam yolcu sayısı 13 milyon 426 bin kişidir." diye konuştu.

Törene İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük de katıldı.