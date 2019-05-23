QNB Finansbank şubeleri çalışma saatleri 2019 - QNB Finansbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

QNB Finansbank, 26 Ekim 1987 tarihinde Hüsnü Özyeğin tarafından kurulmuştur. Finansbank, 2006 yılının Ağustos ayında Yunanistan bankası National Bank of Greece (NBG) tarafından satın alınmıştır. 2016 yılının Haziran ayında Katar Ulusal Bankası (QNB), National Bank of Greece'in (NBG) Finansbank'taki yüzde 99.81 payını 2.7 milyar euroya satın aldı.

QNB Finansbank şubeleri aracılığıyla, para yatırma ve çekme, kredi başvurusunda bulunma ve çeşitli bireysel, kurumsal işlemler rahat bir şekilde halledilebiliyor. Bu doğrultuda da, 2019 QNB Finansbank Bank şubeleri çalışma saatleri bilgisi arama motorları üzerinde en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. QNB Finansbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

QNB FİNANSBANK ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

QNB Finansbank şubeleri, hafta içi 5 gün sabah 09.00'da açılmaktadır. Öğle arasının 12.30 ile 13.30 saatleri arasında gerçekleştirildiği QNB Finansbank'ta, mesai saati 17.00'de sona ermektedir.

QNB Finansbank 2 şubesi hariç, hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

Aksaray/İstanbul Şubesi : Cumartesi 09:00 – 17:00

Laleli Şubesi İstanbul : Cumartesi 09:00 – 17:00

Müşteri hizmetleri telefon numarası ise 0850 222 0900'dür.