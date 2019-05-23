Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: KOBİ'lerimizi İslam bilim tarihi için üretmeye teşvik ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Sezgin'in sıradan bir bilim tarihçisi değil, derdi ve davası bulunan bir aydın olduğunu söyledi.

Fuat Sezgin'in, İslam ile bilimin bir arada olamayacağı tezinin en önemli antitezi olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Aydın sorumluluğu onu doğduğu topraklara, ait olduğu medeniyete, mensubu olduğu dine karşı yapılan haksızlıkların karşısına bilim vasıtasıyla çıkmasını sağladı. Fuat Hocamızı dünyanın en önemli bilim tarihçilerinden biri yapan, onun koskoca bir medeniyete ve kültüre giydirilmeye çalışılan deli gömleğini üzerinden çıkarıp atmasıdır. İslam ile bilimin bir arada olamayacağını, hatta birbirlerine zıt olduğunu sinsice zihinlere kazımaya çalışan bütün öğretiler, Fuat Sezgin'in entelektüel dünyasıyla karşılaşınca adeta çökmüş, tuz buz olmuştur."

"FUAT SEZGİN'İN BİRİKİMİNİ GENÇ NESİLLERE AKTARMAK ÖNEMLİ"

Varank, Sezgin'in 65 yıl boyunca İslam bilim tarihi sahasında çalışmalar yaptığını, inandığı değerleri yücelten müzeler, enstitüler ve vakıflar kurduğunu anlattı.

İslam dünyasını bilimden ve ilimden uzak gösterme çabasının cahiliye devrindeki kadar canlı kaldığını dile getiren Varank, "Bizatihi hocamızın varlığı, ortaya koyduğu eserler ve bıraktığı entelektüel miras, bilim tarihinin İslam dünyası yok sayılarak yazılamayacağının açık bir göstergesidir. Fuat Sezgin Hoca'nın birikimini ve düşünce tarzını yaşatmak, genç nesillere aktarmak da işte bu nedenle ziyadesiyle önemlidir." diye konuştu.

Varank, 2019 Fuat Sezgin Yılı çerçevesinde Bakanlık olarak ilgili ve bağlı kuruluşlarla pek çok faaliyet ve çalışma yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"2019'un ilk 5 ayında, 6 ilimizde tertiplemiş olduğumuz 8 etkinlikte öğrencilerimize Fuat Sezgin'i anlattık. Ayrıca, merhum hocamızın şeref üyesi olduğu Türkiye Bilimler Akademimiz tarafından üstün başarılı bilim insanları, kurum ve eserleri teşvik etmek amacıyla Fuat Sezgin Ödülleri düzenliyoruz. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız aracılığıyla merhum hocamızın 18'inci cildini yazarken hayata veda ettiği Arap-İslam Bilimler Tarihi isimli eserinin basımını da Bakanlık olarak üstlendik. Fuat Sezgin ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla KOSGEB, İBTAV ve Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında, KOBİ'lerimizi İslam bilim tarihi için üretmeye teşvik ediyoruz."

"PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM TARİHİ ÖDÜLÜ VERECEĞİZ"

KOSGEB'in aylık dergisinde Fuat Sezgin'in hayatını ve çalışmalarını irdeleyen "Yitik Hazinenin Kaşifi" başlıklı bir yazı dizisi yayımladıkları bilgisini veren Varank, KOSGEB'in en büyük konferans salonuna da "Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu" adını verdiklerini bildirdi.

Varank, TÜBİTAK'ın çalışmalarına da değinerek, "İlgili kuruluşumuz TÜBİTAK vasıtasıyla Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında da İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Bu çağrımızla İslam medeniyetinde bilimsel ve teknolojik etkinliğin ortaya çıkış ve gelişim süreçlerinin aydınlatılmasına önemli katkı sunacağız. Kuruluş yıl dönümü olan 24 Haziran'da ise TÜBİTAK'ın bilim ödülleri kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü vereceğiz." diye konuştu.