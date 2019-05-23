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Son dakika haber | bugün ne kadar oldu? 23 Mayıs kurları: Canlı Dolar, alış ve satış fiyatı kaç TL?

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle bu alanı yakından takip eden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ‘’ ne kadar’’ sorusunu yanıtını araştırmaya başladı. Canlı kurları ile dolar ve fiyatı anbean takip edebilirsiniz. 23 Mayıs Çarşamba günü dolar kurunda yaşanan anlık değişimleri, konu ile ilgili son dakika haberleri buradan öğrenebilirsiniz. İşte dolar ve euro alış satış fiyatındaki son durum!

Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:36
Son dakika haber | Dolar bugün ne kadar oldu? 23 Mayıs Döviz kurları: Canlı Dolar, Euro alış ve satış fiyatı kaç TL?

Bu haftaya düşüş ile başlayan , şu sıralarda ise inişli çıkışlı grafiğini sürdürüyor. 21 Mayıs 2019 Salı dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar anlık değişimleri canlı bir şekilde bu başlık altından takip edebilecekler. ''Dolar ne kadar'', '' kaç TL'' gibi sorularınızın yanıtını en doğru ve hızlı bilgiler le burada bulabilirsiniz. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 21 MAYIS SALI

21 Mayıs Salı sabah saatlerinden itibaren konu ile ilgili araştırmalar başladı. Dolar kurundaki son durumu merak eden kişiler güncel fiyatları hemen öğrenebilirler.

İşte dolar kurunda son durum;

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Son dakika haber | Dolar bugün ne kadar oldu? 23 Mayıs Döviz kurları: Canlı Dolar, Euro alış ve satış fiyatı kaç TL?
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