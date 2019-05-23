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döneminde planlanmıştı! 150 yıllık hayal gerçek oluyor

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli ?Filyos Liman Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı. Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 12:11
Sultan Abdülhamid döneminde planlanmıştı! 150 yıllık hayal gerçek oluyor

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından "Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli , kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80'e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor.

KARADENİZ'İN EN NİTELİKLİSİ, TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK LİMANI

Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global'in Zonguldak Havalimanı'na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Bu bağlamda karayolu ve demiryolu çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülüyor.

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Sultan Abdülhamid döneminde planlanmıştı! 150 yıllık hayal gerçek oluyor
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