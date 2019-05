Apple’ın yazılım zirvesine 3 Türk öğrenci davet edildi

BUGÜN NELER OLDU

Yazılım geliştiriciler, girişimciler ve öğrencilerin sınırsız hayallerle dünyayı değiştirecek projelere imza atmasını sağlıyor. Google, Apple, Amazon gibi platform şirketleri sahip oldukları yazılım geliştirici ekosismiyle de fark yaratıyor. Apple'ın yazılım geliştiriciler (WWDC) buluşmasına burslu Türk öğrenciler de katılıyor. Her yıl iOS ekosistemindeki son değişimlerin anlatıldığı etkinlikte binlerce yazılım geliştirici uzmanlık alanlarındaki son gelişmeleri takip etme şansı yakalıyor.Türkiye'den katılan öğrenciler arasında yer alan Can Demirgüneş sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını merak ediyor. Demirgüneş Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi ve geçtiğimiz dönem London School of Economics'de değişim öğrencisi olmuş. Bu sene ilk defa Apple tarafından düzenlenen yazılım geliştiriciler konferansı (WWDC)'ye katılacak.Yaklaşık 2 senedir kodlama yapıyor ve daha çok tasarımla ilgileniyor. Hatta bu sene PowerFM'in yaptıgı afiş tasarım yarışmasında birinci olmuş ve İstanbul'daki billboardlarda hep onun tasarımları süslemiş. WWDC'ye Türkiye'den ilk defa burslu katılan Emirhan Erdoğan'ın kurduğu TurkishKit bünyesinde çalışıyor. Öğrencilere kodlama ve WWDC'ye başvuru konusunda bilgilendirme yapıyor. iPad Pro ve Apple Pencil ile çalışıyor ve hazırladığı yeni uygulama önerisi de Swift ile kodlama ve fizik kurallarını birleştiriyor. Demirgüneş, katılacağı WWDC etkinliğinde en çok ARKit, UIKit ve tasarımla ilgili konularda açıklanacak gelişmeleri merak ediyor. Buradan öğrendikleriyle daha çok kişiye yardımcı olacağı için de heyecanlı olduğunu söylüyor.