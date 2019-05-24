Brexit nedeniyle şirket iflasları devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de Brexit nedeniyle iflaslar artmaya başladı. Ülkenin ikinci büyük çelik üreticisi British Still, iflasa hazırlanıyor. Şirketin üretim tesislerindeki 5 bin, tedarik zincirindeki 20 bin kişinin işini kaybedebileceği belirtiliyor.İngiltere'nin otomobil yedek parça mağazalar zinciri Halfords, zor durumda olduğunu açıkladı. Şirket bu yıl 58 milyon sterlin zararda. Ülkenin dünyaca ünlü ve en eski mağazalar zinciri Mark&Spencer, 110 mağasını daha kapatacağını açıkladı. Şirket bu yıl 535 milyon sterlin zarar etmişti. Hazır giyim mağazalar zinciri Topshop, 23 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor. Şirket 520 kişiyi işten çıkaracak.Tatil devi Thomas Cook, geçen yıl olduğu gibi zarar açıkladı. 1.5 milyar sterlin zarar eden şirketin hisseleri düştü.