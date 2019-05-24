Çin Ürünleri Fuarı’na yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

ÇIN ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin en büyük platformlarından olan Çin Ürünleri (China Homelife Turkey) Fuarı Sinerji Uluslararası Fuarcılık organizasyonunda dün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 25 Mayıs'a kadar sürecek olan ve 800 Çinli firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar, Uzakdoğu potansiyelinden faydalanmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat niteliğini taşıyor. Anadolu ve Avrasya bölgelerinden 2 bin 500 VIP alım heyetinin ağırlanacağı fuarda, 2 bin Çinli katılımcı yer alacak. Burada 650'nin üzerinde ikili iş görüşmesi yapılması bekleniyor.