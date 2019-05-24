Doğa Sigorta’dan dövizde işlem kaybına güvence

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BANKA müşterileri, mobil uygulama üzerinden yaptığı alım satım işlemleri sırasında sistem yoğunluğu sebebiyle kısa süreliğine teknik aksaklık yaşayabiliyor. Bu aksaklıklar döviz fiyatlarının ciddi dalgalanmalar gösterdiği zaman dilimine denk geldiğinde müşteri, yaptığı işlem sonrasında zarar edebiliyor. Ekonomideki dalgalanmanın yarattığı bu riske çözüm üretebilmek için Doğa Sigorta ile Türkiye Finans Katılım Bankası önemli bir anlaşmaya imza atarak Doğa Sigorta TFX Mobil Güvence Poliçesi'ni hayata geçirdi. TFX Mobil; döviz, altın ve gümüş alım satımlarında veya forward işlemlerinde doğabilecek anlık zarara karşı Doğa Sigortalıları koruma altına alıyor. Buna göre, TFX sisteminde yaşanan teknik aksaklık sebebiyle müşterinin alım-satım işlemi esnasında, sistem yoğunluğu sebebiyle uğrayacağı mali zararın LOG kayıtları dahilinde tespit edilmesi durumunda ödemesi yapılacak. Sürekli sakatlık ve vefat teminatları da içeren TFX Mobil Güvence Poliçesi, döviz alım satımı noktasında oluşabilecek zararların yanında hırsızlığa, çalınan cihaz aracılığıyla para çekilmesine, zorla para çekmeye, kapkaç durumuna, temassız ödeme arızası veya iletişim korsanlığına kadar birçok konuda koruma sağlıyor. Ayrıca önemli belge ikamesi ve çalınan mobil cihazın izinsiz kullanılması sonucunda gelen ilk mobil operatör faturasının ödenmesi gibi ek avantajlar da sunuyor. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta TFX Mobil Güvence Poliçesi'nin aynı zamanda Mobil Güvenlik Teminatı ile Ferdi Kaza Teminatı'nı da içerdiğini belirterek, "Sürekli sakatlık ve vefat teminatlarının da olduğu bu ürünle birlikte birçok farklı teminat da sunuyoruz" dedi.