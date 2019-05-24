‘Gulf, müşterilerine güven veriyor’

BUGÜN NELER OLDU

GULF Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, şirket olarak vizyonlarının en beğenilen, alanında örnek bir sigorta şirketi haline gelmek olduğunu ifade etti. Sahip oldukları dengeli portföy ve güçlü dağıtım kanallarının, Gulf Sigorta çalışanlarına ve müşterilerine güven verdiğini dile getiren Sağıroğlu, "Teknolojik yatırımları göz ardı etmiyor, sürekli daha hızlı ve daha iyi servis veren bir şirket olmak için çaba sarf ediyoruz. Yenilikçi ve yaratıcı olmak, ihtiyaçlara uygun esnek çözümleri hızla hayata geçirebilmek önceliğimiz. Yakın zamanda, konut sigortasında yaptığımız bir geliştirme ile artık sigortalılarımız evde bakım hizmetleri konusunda da destek alabiliyor. Ayrıca piyasa taleplerine ve ihtiyaçlarına paralel yeni ürünlere yönelik çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse; ikinci el cep telefonları için ne tür bir kurguyla sigortalılarımıza fayda sağlayabileceğimizin üzerinde duruyoruz" dedi.