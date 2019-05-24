Huawei sonbahara kadar kendi yazılımını üretecek

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninambargo kararı sonrası Amerika'daki üç büyük tedarikçisini kaybeden Huawei, İngiltere'den de bir darbe aldı. Ancak firmanın bir B planı hazırlığı var.Huawei aldığı hizmetleri kendisi yapma konusunda adımlar atıyor. Huawei CEO'su şirketin kendi işletim sisteminin sonbahara kadar akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazır olacağını belirtti. Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, işletim sisteminin uluslararası piyasalar için 2020'nin ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını söyledi.Dün Japon teknoloji devi Panasonic'ten de ABD'li şirketlerin yasakladığı Huawei'yle ilgili bir açıklama geldi. Şirket, Huawei'ye satışı gerçekleştirilen bazı bileşenlerin tedariğini askıya alma kararı verdi.