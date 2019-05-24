İş’ten enflasyona endeksli yeni hesap

BUGÜN NELER OLDU

İŞ Bankası, yatırımcılara Türk Lirası yatırımlarının enflasyona karşı korunmasını sağlayacak 2 yeni vadeli hesap ürünü sundu. Enflasyon Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı ve Enflasyona Endeksli Vadeli TL Mevduat Hesabı'yla bireysel yatırımcıların Türk Lirası'nı yatırımlarında daha fazla tercih etmeleri, birikimlerini enflasyon karşısında korumaları ve ilave getiri sağlama imkânı sunuluyor. 30 bin TL alt limitli olarak 92-370 gün arası vadelerde açılabilen bu hesaplarla tasarruf sahipleri vadeleri bozulmaksızın para çekebiliyor.