Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İş’ten enflasyona endeksli yeni hesap

İş’ten enflasyona endeksli yeni hesap

Giriş Tarihi: 24.5.2019
İş’ten enflasyona endeksli yeni hesap
İŞ Bankası, yatırımcılara Türk Lirası yatırımlarının enflasyona karşı korunmasını sağlayacak 2 yeni vadeli hesap ürünü sundu. Enflasyon Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı ve Enflasyona Endeksli Vadeli TL Mevduat Hesabı'yla bireysel yatırımcıların Türk Lirası'nı yatırımlarında daha fazla tercih etmeleri, birikimlerini enflasyon karşısında korumaları ve ilave getiri sağlama imkânı sunuluyor. 30 bin TL alt limitli olarak 92-370 gün arası vadelerde açılabilen bu hesaplarla tasarruf sahipleri vadeleri bozulmaksızın para çekebiliyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İş’ten enflasyona endeksli yeni hesap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN