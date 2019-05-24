Kanaltürk’ü Akın İpek değil FETÖ aldı

BUGÜN NELER OLDU

Koza-İpek Holding davasında tanık olarak dinlenen eski FETÖ'cü gazeteci Selim Çoraklı, Kanaltürk televizyon kanalını Akın İpek'in değil, FETÖ'nün satın aldığını ve gayrimeşru toplanan himmetlerin burada aklandığını ifşa etti.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Dünkü duruşmada tanık olarak dinlenen gazeteci Selim Çoraklı, Melek İpek ve Akın İpek'in FETÖ ile ilgili bağlantısını "Bu kişileri, örgüt içindeki herkes tanırdı. Aldığım bilgilere göre özellikle gayrimeşru toplanan himmetlerin aklandığını, piyasaya sürüldüğünü duyuyorduk. İstanbul Altunizade'de Hamdi Akın İpek'in örgüt mensuplarınca yapılan toplantılara katıldığına şahit oldum" dedi. Çoraklı, Akın İpek'in, "Hocamın bir sözüne bütün servetimi feda ederim" şeklindeki açıklamalarını herkesin bildiğini söyledi. Akın İpek'in teröristbaşı istemeden medyaya girmesinin mümkün olmadığını ifade eden Çoraklı, "Bugün Gazetesi ve televizyon, Tuncay Özkan'dan alınan Kanaltürk, aslında bunları FETÖ aldı" dedi.