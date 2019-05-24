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VHV Reasürans’tan sanata da güvence

Giriş Tarihi: 24.5.2019
VHV Reasürans’tan sanata da güvence
VHV Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, sanat eseri sigortaları konusunda da özel çözümler sunduklarını ifade etti. Sanat sigortaları branşında bulunan farklı risk türlerine özel teminat içerikleri sunan beş farklı sigorta ürünü çerçevesinde reasürans desteği sağladıklarına dikkat çeken Stahl; sanat riskleri kapsamında geliştirilen ürünlerle özel sanat eseri koleksiyonları, geçici ve kalıcı sanat sergileri, sanat galerileri ile müzelere teminat çözümleri sunduklarını belirtti. Sigortalanan eserler yanında; eserlerin bulunduğu adresler, adresler arası taşımalar esnasında veya eserlerin emanet olarak bulunduğu sergi, galeri ve müzelerde maruz kalabilecekleri tüm zararlara karşı koruma sağlandığını da ifade eden Stahl, son yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen sanat sergileri ve uluslararası sanat etkinliklerinin sayısındaki artışın yanı sıra, gerek iş dünyasının önde gelen isimlerinin gerekse de sanat eseri koleksiyonerlerinin bu alana giderek artan ilgisinin sigortaya olan talebi de aynı yönde artırdığını sözlerine ekledi.
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VHV Reasürans’tan sanata da güvence
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