50 yaşa istihdam kapısı açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde önceki gün gerçekleştirilen Çalışma Meclisi'nde 50 yaş üzerine istihdam kapısı açıldı. Türkiye'de 50-54 yaş arasında yaklaşık 5 milyon kişi bulunuyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2050'de her 5 kişiden birinin 65 yaşın üzerinde olacağını vurgulayarak, yaşam beklentisi uzadıkça 50 yaş ve üzeri bireyler için istihdam imkanları yaratılmasının önemine dikkat çekti.Bakan Selçuk'un dikkat çektiği 50 yaş önümüzdeki dönemde istihdamda avantaja dönüşecek. İŞKUR sadece gençlere değil uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan, yetkinliklerini geliştiren 50 yaş grubundaki çalışanların uygun işe yerleştirilmesi için de eğitim, destek programları düzenleyecek. Özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla İŞKUR programları çeşitlendirilecek. İşgücü piyasasına girişi zor olan gruplar kapsamında uzun süreli işsizlere toplum yararına işlerde öncelik verilecek.Bakan Selçuk, yüzde 8.8 olan yaşlı nüfus oranının 10 yılda yüzde 13 olacağını anımsatarak, "Refah seviyesindeki artış, sağlık ve sosyal hizmetlerdeki iyileşmeler sonucunda 2000'de 70 yıl olan ortalama yaşam beklentisi 76'ye çıktı" diye konuştu.Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sözlü sınavla 400 denetmen yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için başvurular, 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.