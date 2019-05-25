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maaşına bayram müjdesi

Giriş Tarihi: 25.5.2019
İşsizlik maaşına bayram müjdesi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisanda 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti. Belirli bir süre boyunca sürekli olarak çalışan sigortalı işçiler, işten çıkarılmaları halinde işsizlik maaşı alabiliyor. Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamında. İşsizlik maaşı kişinin son dört aylık maaşının brüt ücreti üzerinden ödeniyor.
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İşsizlik maaşına bayram müjdesi
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