Maçta, sinemada e-bilet dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Gelirİdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle ilgili eylem planı hazırladı. Üç yıllık plana göre, spor müsabakaları, tiyatro, sinema ve konser etkinliklerinde e-bilet uygulaması yaygınlaştırılacak. Taşınmaz Değerleme Sistemi kapsamında elde edilen veriler ve ekspertiz raporları ilgili kurumlarla paylaşılacak. Sahte belge düzenleyen mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının resen durdurulmasına yönelik idari ve teknik düzenlemeler yapılacak.Çocuklar başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinde sosyal güvenlik ve vergi bilincinin geliştirilmesi amacıyla izlenme oranı yüksek çizgi film ve dizilerin içeriğine, bu konuya ilişkin senaryolar eklenerek yayınlanacak.3 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücret ödemelerinin bankalar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.