4.5G abonesi 71.3 milyona ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Hazineve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, ekonomik kalkınmanın en önemli itici güçlerinden birisinin telekomünikasyon sektörü olduğunu belirterek, "Son 7 yılda toplam gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ortalama yüzde 6.5 büyürken, bilgi ve iletişim sektörü ortalama yüzde 7.5 büyüdü" dedi. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği'nin (MOBİSAD) düzenlediği iftar programında konuşan Nebati, sektörün 2011'den bu yana kesitisiz br büyüme içinde olduğuna dikkat çekerek. "2003'te 28 milyon olan GSM kullanıcı sayısı bugün nüfusumuza eşit durumda. 4.5G hizmetine abone olanların sayısı ise 71.3 milyona ulaştı. Özel sektör tarafından son 17 yılda 122 milyar liralık bir yatırım gelmiştir. En büyük hizmet alanı olan internet erişimine ivme kazandırılmıştır" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da yaptıkları bütün düzenlemelerin yerlilik ve millilik üzerine olduğunu söyledi.