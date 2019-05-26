Emekliye bayram müjdesi

Hükümet, 12 milyon emekliye müjdeli haberi verdi. Ramazan Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs'ta, maaşlar da bayramdan önce hesaplarda olacak. Geçen yıl iki güne yayılan ikramiye ödemeleri bu yıl aynı gün gerçekleştirilecek. Emekliler bayram tatiline ikramiyelerini almış olarak girecek. İkramiyelerin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayramda emekliler ve hak sahiplerine toplamda 10.7 milyar lira yatırılacağını söyledi.



ÖDEMELER CUMA BAŞLIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bin lira olan ikramiye ödemelerini cuma günü yatıracak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri de aynı gün ödenecek. Geçen yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler iki günde ödenmişti. Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. İdari izin kararı nedeniyle 9 günlük bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.



MAAŞ ARİFE GÜNÜ

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da yatacak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını söyledi. Ağustos, emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.



KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan maaş alan emekliler (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife-harp malullüğü aylığı alanlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, gaziler, terörden zarar görüp aylık alanlar.



YENİ EMEKLİLER YARARLANACAK MI?

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Mevcut sistemde emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli.



İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ OLANA DA VAR

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye var. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olana 250, yüzde 45 olana 450 lira verilecek.



KİM NE KADAR ALACAK?

KURBAN ve Ramazan Bayramı öncesinde biner lira olmak üzere toplam 2 bin lira ödeme yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlarda ölüm aylığı hissesi oranında ikramiye alıyor. Örneğin, kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu kapsamdaki dul eşe 500 lira ödenecek. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alıyor. Bu durumda dul eşe 750 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

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