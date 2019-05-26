THY çalışanları apronda iftar yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Bünyesinde17 iştiraki ve 51 binin üzerinde çalışanı bulunan Türk Hava Yolları (THY) yeni üssü İstanbul Havalimanı'nda Ramazan etkinliği düzenledi. İftar programı sonrasında çalışanlar apronda kurulan alanda şut çekme, koridor yarışması, rodeo, boks makinası, çok boyutlu sinema ve langırt gibi oyunlarda sahur vaktine kadar stres attı. Çalışanlarla iftar ve sahur programında bir araya gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, başarıyla tamamlanan büyük göç sonrası hedeflerine ulaşma yolunda çalışmaya devam ettiklerini belirterek "Eski evimiz Atatürk Havalimanı'nda aramızda var olan güçlü aile bağına yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda da sahip olduğumuz için mutluyuz. Çünkü bu bağ bizleri zor günlerden bu güzel günlere taşıdı. THY'nin bu başarısında sizlerin payı çok büyük" dedi. Aycı, yerlileşmeye ve millileşmeye, dışa bağımlılığı azaltmaya ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.