3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son haber

Türkiye'de yüz binlerce vatandaş 3600 ek göstergenin meclisten geçmesini bekliyor. Söz konusu gösterge meclisten geçerse, kamuda liyakata göre yükselmenin önü açılacak, emekli olacak memurların maaşları ve emekli ikramiyeleri de yükselecek. Ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlanması bekleniyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınacak. Yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yükselecek.

Düzenlemeden yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisinin yararlanması bekleniyor.