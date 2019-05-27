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çıkacak mı? 3600 son haber

Yüz binlerce memur yasalaşması beklenen konusunu merakla takip ediyor. 3600 için hazırlanan paket öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacak. 3600 ek gösterge yasalaşırsa vatandaşların maaşlarında artış yaşanacak. Peki 3600 ek gösterge meclise ne zaman gelecek? Paket nasıl şekillenecek? Ek göstergede son durum nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.5.2019 16:17
3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son haber

Türkiye'de yüz binlerce vatandaş 3600 ek göstergenin meclisten geçmesini bekliyor. Söz konusu gösterge meclisten geçerse, kamuda liyakata göre yükselmenin önü açılacak, emekli olacak memurların maaşları ve emekli ikramiyeleri de yükselecek. Ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlanması bekleniyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınacak. Yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yükselecek.

Düzenlemeden yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisinin yararlanması bekleniyor.

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3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son haber
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