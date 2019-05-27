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Anlaşmasız ayrılık ticareti engeller

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Anlaşmasız ayrılık ticareti engeller
Moody's, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının Brexit belirsizliğini artırdığını belirtti. Moody's Analisti Sarah Carlson, Brexit belirsizliğinin yatırımlar, işe alımlar ve büyüme üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti. İngiltere ile iş yapan Türk firmalar da, anlaşmasız ayrılık halinde ticarette önemli engellerle karşılaşılacağını belirterek, Gümrük Birliği nedeniyle, AB dışındaki ülkelerle ticarette ortak gümrük tarifesi uygulamanın zorunlu olacağını vurguluyor. Bu durumda, bazı alanlarda yüzde 10 gümrük vergisi gelecek.
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Anlaşmasız ayrılık ticareti engeller
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