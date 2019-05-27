Emlak sektörü için güç birliği

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) AŞ ile emlak sektöründe 30 bini aşkın üyesiyle hizmet veren gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu zingat.com arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri'nin ülkede yaygınlaştırılması, sınava katılacak adayların sınav öncesinde bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.TOBB MEYBEM Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 78 ilde 46 binden fazla adaya sundukları mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetleriyle iş kazalarının önlenmesinde yeni bir dönem başlattıklarını vurguladı.