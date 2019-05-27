Rüzgar enerjisi YEKA’ya 9 talip

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES- 2) için açılan 4 yarışmaya toplam 9 isteklinin çıktığını belirtti. Bakan Dönmez, "İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti. Biz zaten bekliyorduk. İnşallah 30 Mayıs'ta güzel bir yarışma ortaya çıkar. Daha önce yapılmış olan bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 tane 250 olmak üzere ikinci bin megavatı da Türkiye'ye kazandırmış olacağız" diye konuştu. "Yılbaşından bu yana yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimiyle yüzde 62 seviyelerini yakaladık" diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl bunun ortalaması yüzde 50'ydi. Bu artışta sezonun yağışlı olmasının da etkisi var ama ondan daha ziyade bizim yenilenebilirde kurulu güç artışının etkisi var. Eskiden de yağmur yağıyordu ama siz onları barajlarda tutmaz türbinden geçirmezseniz elektrik üretemezseniz. Eskiler 'su akar, Türk bakar' derdi. Şimdi su akıyor, Türk yapıyor. Ciddi bir hidrolik üretimimiz var. Rüzgarda 7 bin megavatlara ulaştık. Güneşte 5 bin 500 - 6 bin megavatlara ulaşmış olduk. Bunlarla birlikte biz şu anda yüzde 62 üretim payı yakalamış durumdayız. Hedefimiz 2023'de bu oranları yüzde 65-70'lere uzun dönem ortalamaları ile getirmek. Mücadelemiz yerli payın artması için."Türkiye'nin enerji ürünlerinde her yıl ortalama 40 milyar dolar ithalat yaptığına değinen Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl kömür üretim rekorunu 101.5 milyon ton ile kırdık ama buna rağmen yaklaşık 28-30 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Şu anda kömür kullanmak isteyen sanayicilerimiz kuyruktalar. Kendisine güvenen girişimcimiz kömür sektörüne yatırım yapsın. Müşterisi hazır" dedi.