TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak yeni bir sistemi devreye alacaklarını belirterek, "Transit Araç Takip Programı, 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek" dedi. Gümrüklerin modernizasyonunun uluslararası rekabette çok önemli payı bulunduğunu vurgulayan Pekcan, gümrük idarelerinin ticaretin kolaylaştırılmasının merkezinde bulunduğunu söyledi.Pekcan, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla da gümrük kapılarında teknik altyapıyı güçlendirdiklerini dile getirdi. Bakanlığa bağlı aktif 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve 30 kara sınır kapısı bulunduğuna işaret eden Pekcan, 2018'de toplam ihracatın yüzde 28'inin kara yoluyla gerçekleştirildiğini anımsattı. Pekcan, taşıyıcılar ve ihracatçıların sınır kapılarında yaşanan beklemelerden mağdur olmamaları için de çok sayıda eylem ve proje yürüttüklerini aktardı.Yeni sistem ile başta kara sınır kapıları olmak üzere gümrük idarelerinin kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabileceğini anlatan Pekcan, gümrük idarelerince transit süresini geçiren araçların daha kolay tespit edilebileceğini dile getirdi.