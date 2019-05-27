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Trakya’da doğalgazdan sonra kömür bulundu

ve Arama Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşeron firma tarafından bir süredir ’ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları sonuç verdi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 09:57
Trakya’da doğalgazdan sonra kömür bulundu

Edinilen bilgilere göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), birkaç ay önce Kapaklı ve Saray'da toplam 3 noktada kömür rezervi arama çalışmaları başlattı.

700 METRE DERİNE İNİLDİ

Yüklenici firma tarafından Kapaklı'nın Karlı ve Bahçeağıl Mahalleleri ile Saray'ın Kurdere Mahallesi'nde süren arama çalışmaları bir süre önce sonuç verdi. Sürdürülen sondaj çalışmaları kapsamında yaklaşık 700 metre derine inilirken, edinilen bilgilere göre bölgede kömür bulunduğu öğrenildi. Bölgeden alınan numuneler MTA'ya gönderildi. Bölgedeki kömürün kalorisinin ne kadar olduğu ve rezerv büyüklüğü yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

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Trakya’da doğalgazdan sonra kömür bulundu
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