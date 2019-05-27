Yerli otomobil 500 kilometreyi yakalayacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022'de satışa çıkması planlanan Türkiye'nin Otomobili'ne dair yeni detayları açıkladı. 2019'un sonunda elektrikli otomobilin prototipinin ortaya çıkacağını ifade eden Bakan Varank, yerli otomobilin 500 kilometre menzili yakalayacağını söyledi. Türk vatandaşlarına sunulacak cazip fiyatlarla satışa sunulacak olan araç için "İnsanlar bu otomobili bekliyor" diyen Bakan Varank, aracın ismi üzerinde çalışmalara başlandığını söyledi. Bakan Varank, bir grup gazeteciyle projenin detaylarını paylaştı:Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni bir teknoloji projesi olarak, bizim otomotiv sanayimizi dönüştürecek, güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak görüyoruz.Şöyle bir eleştiri var: Bu otomobili yapmak bu kadar zor mu? Az çok sanayiyle haşır neşir olanlar bu soruya kolay cevap verebilirler. 15 yıllık bir plan yapmışlar. Bu 15 yıl içerisinde 5 tane model 3 tane facelift, bunların planlamasını yapmışlar.Türkiye'nin otomobiline kamudan ciddi talep olacak, bunu şimdiden görüyoruz. MEMUR-SEN'in öyle bir kampanyası vardı, 'Yerli otomobil çıkarsa biz şu kadar sipariş vereceğiz' diye.Yerlileştirmeye ilişkin olarak projemiz var, 300'e yakın ürünü açıklamayı planlıyoruz. Gündemimizde yerli üretim ve milli teknoloji var. Amacımız, özellikle yüksek cari açık verdiğimiz ürünlerin yerlileştirilmesi. Listemizi oluştururken potansiyeli olup olmadığına da baktık.Bizim beş sektörde şu anda verdiğimiz cari açık 40 milyar dolar. Özellikle hammadde anlamında cari açık verdiğimiz büyük sektörler var. Petrokimyada, milyarlarca dolarlık açık veriyoruz. Ceyhan Petrokimya Endüstrisi Bölgesi, bu manada oldukça faydalı olacak. Son aşamaya geldik.Uzay Ajansını kurduk. Teşkilat yapısıyla ilgili mevzuat çalışmalarını biz yürütüyoruz. Ama tabi yönetici kadrosuyla ilgili de faaliyetlerimiz sürüyor. Yakın zamanda hem yönetimini hem teşkilatını oluşturmuş olacağız.İlk ilan ettiğimizde eleştirenler oldu, 'Türkiye'ye kim gelir bilim yapmak için' diye. Aslında oldukça cazip de bir paket ortaya koyduk. Sisteme 3 binden fazla kayıt oldu. Kriterler de çok zordu. Şu anda bu şartları taşıyan 242 başvuruyu değerlendiriyoruz. Türk kökenli olanlar olduğu gibi 80 civarında yabancı da var. Çevre alanında Nobel ödülü almış bir araştırmacı var. ABD'den 86, İngiltere'den 21, Almanya'dan 17, Fransa'dan, Hollanda'dan ve Kanada'dan 9 başvuru var.Başka bir yeniliği daha hayata geçirdik. Doktora dereceli öğrencilere burs veriyoruz. 3 yıl boyunca istihdamlarına teşvik veriyoruz. 517 doktora öğrencisini yetiştireceğiz.Orta yüksek ve yüksek teknolojiye odaklanarak 300 ürün ve ürün grubunun yerlileştirilmesiyle ilgili yeni bir teşvik programı dizayn ettiklerini belrten Varank, "Çalışmalarımız bitti, kamuoyuna ilan etmesi kaldı. Tabi mevzuatla ilgili yapmamız gerekenler var. Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz. Burada sanayicinin bize başvurmasını bekliyoruz" dedi.