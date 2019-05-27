Yerli otomobil 500 kilometreyi yakalayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022'de satışa çıkması planlanan Türkiye'nin Otomobili'ne dair yeni detayları açıkladı. 2019'un sonunda elektrikli otomobilin prototipinin ortaya çıkacağını ifade eden Bakan Varank, yerli otomobilin 500 kilometre menzili yakalayacağını söyledi. Türk vatandaşlarına sunulacak cazip fiyatlarla satışa sunulacak olan araç için "İnsanlar bu otomobili bekliyor" diyen Bakan Varank, aracın ismi üzerinde çalışmalara başlandığını söyledi. Bakan Varank, bir grup gazeteciyle projenin detaylarını paylaştı:
SANAYİYİ DÖNÜŞTÜRECEK:
Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni bir teknoloji projesi olarak, bizim otomotiv sanayimizi dönüştürecek, güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak görüyoruz.
TÜRKİYE'NİN MARKASI DOĞUYOR:
Şöyle bir eleştiri var: Bu otomobili yapmak bu kadar zor mu? Az çok sanayiyle haşır neşir olanlar bu soruya kolay cevap verebilirler. 15 yıllık bir plan yapmışlar. Bu 15 yıl içerisinde 5 tane model 3 tane facelift, bunların planlamasını yapmışlar.
KAMUDAN TALEP OLUR:
Türkiye'nin otomobiline kamudan ciddi talep olacak, bunu şimdiden görüyoruz. MEMUR-SEN'in öyle bir kampanyası vardı, 'Yerli otomobil çıkarsa biz şu kadar sipariş vereceğiz' diye.
YERLİ ÜRETİM MİLLİ TEKNOLOJİ:
Yerlileştirmeye ilişkin olarak projemiz var, 300'e yakın ürünü açıklamayı planlıyoruz. Gündemimizde yerli üretim ve milli teknoloji var. Amacımız, özellikle yüksek cari açık verdiğimiz ürünlerin yerlileştirilmesi. Listemizi oluştururken potansiyeli olup olmadığına da baktık.
CEYHAN'DA SON AŞAMA:
Bizim beş sektörde şu anda verdiğimiz cari açık 40 milyar dolar. Özellikle hammadde anlamında cari açık verdiğimiz büyük sektörler var. Petrokimyada, milyarlarca dolarlık açık veriyoruz. Ceyhan Petrokimya Endüstrisi Bölgesi, bu manada oldukça faydalı olacak. Son aşamaya geldik.
UZAY AJANSINDA YENİ GELİŞME:
Uzay Ajansını kurduk. Teşkilat yapısıyla ilgili mevzuat çalışmalarını biz yürütüyoruz. Ama tabi yönetici kadrosuyla ilgili de faaliyetlerimiz sürüyor. Yakın zamanda hem yönetimini hem teşkilatını oluşturmuş olacağız.
NOBEL ÖDÜLLÜ YABANCI TÜRKİYE İÇİN ÜRETECEK:
İlk ilan ettiğimizde eleştirenler oldu, 'Türkiye'ye kim gelir bilim yapmak için' diye. Aslında oldukça cazip de bir paket ortaya koyduk. Sisteme 3 binden fazla kayıt oldu. Kriterler de çok zordu. Şu anda bu şartları taşıyan 242 başvuruyu değerlendiriyoruz. Türk kökenli olanlar olduğu gibi 80 civarında yabancı da var. Çevre alanında Nobel ödülü almış bir araştırmacı var. ABD'den 86, İngiltere'den 21, Almanya'dan 17, Fransa'dan, Hollanda'dan ve Kanada'dan 9 başvuru var.
517 DOKTORA ÖĞRENCİSİ:
Başka bir yeniliği daha hayata geçirdik. Doktora dereceli öğrencilere burs veriyoruz. 3 yıl boyunca istihdamlarına teşvik veriyoruz. 517 doktora öğrencisini yetiştireceğiz.
MAKİNE SEKTÖRÜNÜ MİLLİ HALE GETİRECEĞİZ
Orta yüksek ve yüksek teknolojiye odaklanarak 300 ürün ve ürün grubunun yerlileştirilmesiyle ilgili yeni bir teşvik programı dizayn ettiklerini belrten Varank, "Çalışmalarımız bitti, kamuoyuna ilan etmesi kaldı. Tabi mevzuatla ilgili yapmamız gerekenler var. Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz. Burada sanayicinin bize başvurmasını bekliyoruz" dedi.