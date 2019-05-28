1.4 trilyonu yönetecekler

BUGÜN NELER OLDU

Kamu bankalarının genel kurullarında dün bayrak değişimi yaşandı. Ziraat Bankası ve Halkbank'ta genel müdür değişmezken, Vakıfbank'ta Mehmet Emin Özcan'ın yerine genel müdür yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih getirildi. Eski genel müdür Mehmet Emin Özcan da Halkbank yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Özcan, "Bu bir bayrak değişimi. Görevimizi yaptık şimdi Halkbank'ta hizmet edeceğiz" dedi.Üç genel müdür son dönemde ekonominin dinamosu haline gelen, 1.4 trilyonluk aktifiyle sektörde birçok finans kuruluşunu geride bırakan kamu bankalarını yönetecek. Vakıfbank'ın üst yönetiminde de değişiklikler oldu. Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 1980'lerden bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli görevlerde bulunmuş, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu.ski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut ise yönetim kurulu üyeliğine atandı.Halkbank'ın genel kurulunda da genel müdür Osman Arslan değişmezken, yönetime 3 yıllığına yeni isimler girdi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vakıfbank'ın eski genel müdürü Mehmet Emin Özcan ve Sezai Uçurmak yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Ziraat Bankası'nda ise Hüseyin Aydın göreve devam ediyor. Yönetime eski Tarım Bakanı Faruk Çelik, Serruh Kaleli ve Mehmet Nihat Ömeroğlu girdi.Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın da (TKYB) 2018 yılına ait Olgan Genel Kurul toplantısı dün yapıldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teklif üzerine Turgay Geçer 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Para ve sermaye piyasalarıyla reel ekonomi arasında yeni köprüler kurmayı hedefleyen bankanın genel kurulunda, yönetim kurulunun aldığı kararla yönetim merkezi olarak İstanbul'da konumlanacak.ABDI Serdar Üstünsalih, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun. Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde yüksek lisans yaptı. 1991'de Vakıfbank'ta iş hayatına başladı. Aynı bankada çeşitli şube ve birimlerde müdürlük yaptıktan sonra EBİS, Bireysel Bankacılık, Bankacılık Operasyonları, Temel Bankacılık birimlerinde başkanlık yaptı. Temmuz 2018'den bu yana da genel müdür yardımcı olarak görev yapıyordu.