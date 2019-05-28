Denizbank şubeleri çalışma saatleri 2019 - Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

DenizBank A.Ş., Türkiye'de faaliyet gösteren özel sermayeli bir mevduat bankasıdır. Mayıs 2018'den beri merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Emirates NBD'nin iştirakidir. Eylül 2012'den Mayıs 2018'e kadar %99,85 oranında hisse ile Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'a aitti.

Denizbank şubeleri aracılığıyla, para yatırma ve çekme, kredi başvurusunda bulunma ve çeşitli bireysel, kurumsal işlemler rahat bir şekilde halledilebiliyor. Bu doğrultuda da, 2019 Denizbank şubeleri çalışma saatleri bilgisi arama motorları üzerinde en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

DENİZBANK ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Denizbank şubeleri, hafta içi 5 gün sabah 09.00'da açılmaktadır. Öğle arasının 12.30 ile 13.30 saatleri arasında gerçekleştirildiği Denizbank'ta, mesai saati 17.00'de sona ermektedir.

Denizbank hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

Denizbank müşteri hizmetleri telefon numarası ise 0850 222 0800'dür.