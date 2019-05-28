Halkbank şubeleri çalışma saatleri 2019 - Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye Halk Bankası A.Ş., kısaca Halkbank, 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan ve 1938'de faaliyete geçen bir kamu bankasıdır.

Halkbank şubeleri aracılığıyla, para yatırma ve çekme, kredi başvurusunda bulunma ve çeşitli bireysel, kurumsal işlemler rahat bir şekilde halledilebiliyor. Bu doğrultuda da, 2019 Halkbank şubeleri çalışma saatleri bilgisi arama motorları üzerinde en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

HALKBANK ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Halkbank şubeleri, hafta içi 5 gün sabah 09.00'da açılmaktadır. Öğle arasının 12.30 ile 13.30 saatleri arasında gerçekleştirildiği Halkbank'ta, mesai saati 17.00'de sona ermektedir.

Halkbank hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

Halkbank müşteri hizmetleri telefon numarası ise 0850 222 0400'dür.