İşçiye bayramı zehir ettiler

31 Mart Yerel seçimleri öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li hiçbir belediye işçi çıkarmayacak" yalanı bir bir ortaya çıkıyor. İzmir Menemen ve Bolu'da yaşanan işçi kıyımlarının ardından şimdi de Adana Büyükşehir Belediyesi bir skandala imza attı. Yaklaşık 2 aydır kentte hiçbir çalışmaya imza atmayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ilk icraatı işçi kıyımı oldu. Karalar, kadro fazlalığını gerekçe göstererek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Ulaşım A.Ş., Altın Koza A.Ş., Yeni İmar A.Ş., ÇUFAŞ A.Ş. ve BELDE TAŞ A.Ş.'ye bin 750 kişinin işten çıkarılması için talimat verdi. Karar 1.750 işçi ve ailesinin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı zehir etti.







İŞTE YAVAŞ İŞÇİ ATARKEN HIZLI

Adanalıların merakla beklediği su indirimini 3 ay sonrasına erteleyen Karalar, işçi çıkarmada ise hızlı davrandı. Karalar tarafından e-imzalı gönderilen yazıda, şöyle denildi: "Temmuz 2019'da hem memur hem de diğer çalışanlara yasa ve toplu sözleşme uyarınca yapılacak zamlar dikkate alındığında personel giderleri bütçenin yüzde 32.34'ünü oluşturacaktır. Yasal sınır yüzde 2.34 aşılacak olup bu fazlalık yaklaşık bin 750 personele karşılık gelmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 29. Maddesi'nin gerekleri ve sosyal seçim kriterleri uygulanmak suretiyle geriye doğru tespit edilecek işçilerin iş akitlerinin çok acil olarak fesih işlemlerinin gerçekleştirilmesi rica olunur." İşçi kıyımının 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından başlayacağı iddia edildi.







KIYIMA KILIF UYDURUYORLAR

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "İşçi kıyımına kılıf bulmak için bankamitikçi algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Namusuyla çalışan insanlarımızın işlerine son verilmemesi için mücadele edeceğiz" dedi.







İZMİR

İSTİFAYA ZORLAYIP İŞTEN ATTI

İşçi kıyımına İzmir Kemalpaşa Belediyesi de katıldı. Kemalpaşa Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Rıdvan Karakayalı, basın birimi çalışanı Fikret Laçinkaya'yı temizlik birimine sürgün etti. Görevi kabul etmeyince Laçinkaya işten atıldı.

CHP'li Başkan Karakayalı'nın kendi gibi 7 arkadaşını Ramazan Bayramı öncesi işsiz bıraktığını belirten Fikret Laçinkaya, "Rıdvan Bey, Ramazan ayı demeden görev alanımızı değiştirip istifaya zorlamakla kalmadı, hepimizin ekmeğiyle oynayarak işimize son verdi, bize bayramını zehir etti"dedi.

Laçinkaya, Ramazan Bayramı sonrası 170 işçinin daha işine daha son verileceği iddialarını dile getirdi. Ceyhan TORLAK / İZMİR



ESKİŞEHİR

9 MEMURU HAYVAN BARINAĞINA SÜRDÜLER

CHP'li belediyelerin memurlar üzerindeki baskı ve mobbingi aralıksız sürüyor. Son kıyım Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nden geldi. Bem Bir Sen'e üye 9 memur, hayvan barınağına sürgün edildi. CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bilgisayar işletmeni ve kültür hizmetlerinde çalışan memurları hayvan barınağına, hayvan barınağındaki veteriner teknikerini de park bahçe hizmetlerine sürdü. Bem Bir Sen Başkanı Levent Uslu, "'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu" dedi. Odunpazarı Belediyesi'ndeki uygulamaların çalışma barışını tehdit ettiğini belirten Uslu, baskı ve yıldırma politikalarına karşı sonuna kadar direneceklerini vurguladı. Betül ALAKENT







BOLU

1.000 İŞÇİ ANKARA'YA YÜRÜYECEK HUKUKSUZLUĞA 'DUR' DİYECEK

HAK-İŞ Konfederasyonu, Bolu Belediye başkanı tarafından işten atılan ve 34 gündür belediye önünde oturma eylemi yapan 97 işçinin hakkını aramak için Ankara'ya yürümeye hazırlanıyor. 11 Haziran'da Bolu'dan başlayacak olan yürüyüşe 1.000 kişi katılacak. 11 gün sürecek yürüyüş sonrası 22 Haziran'da Ankara CHP merkez binası önünde basın açıklaması yapılacak. Farklı illerden katılacak sendika üyeleriyle birlikte 5 bin işçi haksız ve hukuksuz muamelelere 'Dur' diyecek.



5 BİN İŞÇİ BULUŞACAK

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ramazan Bayramı'ndan sonra yürüyüş yapacağız. Türkiye genelinde 64 belediyede 13 bin 40 kardeşimiz bağlı bulundukları sendikalarından istifa ettirildi" dedi. Hizmet-İş Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de, yürüyüş eylemine 11 Haziran, 12:00'da başlayacaklarını söyledi.



53 KİŞİ ATTI, 25 YANDAŞ ALDI

Çanakkale'nin Bayramiç Belediyesi'nde sendika üyesi 53 işçinin de ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle işten atıldığını söyleyen Özdemir, şöyle konuştu: "Ancak hemen ertesinde kendi taraftarları 25 kişiyi işe aldılar. Bu hukuksuz uygulamaya tepki için yarın 12:00'da belediye önünde eylem yapacağız." Betül ALAKENT- Erhan ÖZTÜRK / SABAH

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