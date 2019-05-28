Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Merkez’den 4.2 milyar dolarlık kur hamlesi

Merkez’den 4.2 milyar dolarlık kur hamlesi

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Merkez’den 4.2 milyar dolarlık kur hamlesi
Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırarak dolarizasyonu caydırmayı amaçlayan bir adım daha attı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/ katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi. Analistler kararın dolarizasyonu caydırma amacı taşıdığına dikkat çektiler.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez’den 4.2 milyar dolarlık kur hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN