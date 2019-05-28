Merkez’den 4.2 milyar dolarlık kur hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırarak dolarizasyonu caydırmayı amaçlayan bir adım daha attı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/ katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi. Analistler kararın dolarizasyonu caydırma amacı taşıdığına dikkat çektiler.