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piyasasının iki devi birleşiyor

Chrysler ile şirket evliliği planlıyor. Fiat, Fransız Renault'ya resmi teklifini gönderdi. Birleşme ile oluşacak şirket, dünyanın üçüncü büyük firması olacak.

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Otomotiv piyasasının iki devi birleşiyor
Yüzde 50-50 olarak planlanan birleşme için henüz bir tarih verilmiş değil. Renault'dan yapılan açıklamada, teklifin dikkatlice incelendikten sonra, kurulun söz konusu teklifi değerlendirmeye almaya karar verdiği belirtildi. Fransız basınına göre, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, FCA ve Renault'nun birleşmesi için hazırlanan çalışmayı cuma günü Fransız Maliye Bakanı Bruna Le Maire'e iletti. Renault'nun yüzde 15'i Fransız devletine ait. Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Chrysler ve Groupe Reanult arasında, kurulacak bir Alman ana şirkette eşit bir şekilde paylaştırılacak. Birleşme işlemi tamamlanmadan önce, Fiat Crysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kâr payı dağıtılacak. Fiat'tan yapılan açıklamada da şöyle denildi: "Renault ile birleşme sonucunda hiçbir fabrika kapanmayacak. Birleşme gerçekleşirse FCA hissedarları 2.5 milyar euro temettü alacak. Oluşacak şirketin hisseleri Milan, Paris ve New York'ta işlem görecek."
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Otomotiv piyasasının iki devi birleşiyor
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